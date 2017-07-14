Госдума рассмотрит вопрос о ратификации протокола о размещении авиагруппы ВКС в Сирии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит вопрос о ратификации протокола, регулирующего вопросы размещения авиагруппы Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии.

Президент России внес 6 июля на рассмотрение Госдумы протокол к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой (САР) о размещении авиагруппы Вооруженных сил РФ на территории САР, который был подписан в январе в Дамаске. Документ регулирует вопросы размещения группировки ВКС РФ, ее движимого и недвижимого имущества, а также функционирования.

В протоколе указывается, что внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами сирийской стороны, а противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации находятся в зоне ответственности российской стороны.

Соглашение о размещении авиагруппы ВКС России на аэродроме Хмеймим рассчитано на 49 лет.