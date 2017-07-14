Совет Россия - НАТО: обмен информацией в преддверии учений

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина, Денис Дубровин/. Интенсивная дискуссия между Россией и НАТО об усилении военной активности в первую очередь в рамках масштабных учений стала главным событием состоявшегося в четверг в Брюсселе заседание Совета Россия - НАТО (СРН) на уровне послов.

По словам как генсека НАТО Йенса Столтенберга, так и постпреда России при НАТО Александра Грушко, и Москва, и Брюссель осознают, насколько важно создание условий для снижения напряженности в Европе. Есть понимание о необходимости по меньшей мере создать механизмы по недопущению военных инцидентов, когда на ограниченной территории обеими сторонами ведется интенсивная военная активность, которая, помимо учений, включает разведывательные и учебные полеты, взаимные перехваты (или воздушные инспекции), активное маневрирование военных кораблей, развертывание новых сил близ границы.

Обе стороны провели взаимные брифинги о предстоящих крупнейших маневрах "Запад-2017" и Trident Javelin, дали друг другу понять, что эти учения вызывают много вопросов, а также обозначили несколько инициатив, как эти вопросы можно пытаться разрешить. Что касается остальных тем встречи (ситуации в Афганистане и на Украине), то по ним дискуссия была менее интенсивной.

Военный диалог

Как сообщил Грушко, в ходе заседания СРН военные эксперты обеих сторон провели друг для друга два брифинга, посвященные учениям "Запад-2017" и Trident Javelin. "Это первый этап информирования об этих учениях. Министерство обороны проведет аналогичный брифинг на площадке ОБСЕ и расширенный брифинг в Москве перед началом маневров, планирование которых еще не закончено", - сказал он.

По его словам, Россия пошла на этот брифинг, чтобы пресечь спекуляции и распространение необоснованных обвинений в свой адрес. "В последние месяцы нам приходилось читать очень много страшилок по поводу учений "Запад-2017", было очень много домыслов относительно того, что эти учения будут использованы для концентрации сил, для реализации каких-то агрессивных намерений в отношении отдельных стран НАТО и т. п.", - сказал он.

"Откликаясь на просьбы коллег в НАТО, Минобороны РФ предоставило более подробную информацию об этих учениях, сегодня наши военные дали подробный брифинг. Мы дали информацию о задачах, которые будут отработаны в ходе этих учений, о полигонах, где [проводится] развертывание сил в той или иной степени, а также дали информацию по силам и средствам, которые будут задействованы, в том числе по личному составу и основным системам вооружений и техники", - сообщил постпред.

Грушко отметил, что планирование маневров еще не закончено, эта информация остается конфиденциальной, а уточненные данные будут представлены на брифинге в Москве перед началом учений.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. Как отмечалось, российские и белорусские военные при разработке сценария учений учтут ситуацию, связанную с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства. В учениях будут задействованы по три тысячи военнослужащих от каждой из сторон, Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.

Наблюдатели и посетители

По словам Грушко, Россия и Белоруссия могут пригласить военных наблюдателей, в том числе из стран НАТО, на стратегические учения "Запад-2017". "Если число сил, задействованных в учениях, достигнет установленного Венскими документами ОБСЕ порога, наблюдатели будут приглашены. Если нет, то нет", - сказал он.

"Не стоит также забывать, что это российско-белорусские учения, очень значительная их часть будет проходить на территории Белоруссии. Насколько я знаю, Белоруссия намерена пригласить посетителей на отдельные этапы этих учений", - добавил Грушко.

Согласно Венскому документу ОБСЕ от 2011 года, сухопутные учения подлежат международному наблюдению при численности их участников свыше 13 тыс. человек. Этот документ также включает критерии по количеству танков и бронемашин. Для учений разного типа требования разнятся. Например, при проведении масштабных учений по высадке воздушного или морского десанта, согласно нормам ОБСЕ, международные наблюдатели должны приглашаться на маневры, в которых участвуют от 3,5 тыс. человек.

Недоверие НАТО

Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания допустил, что в учениях "Запад-2017" может быть задействовано больше сил, чем официально заявлено. "Сейчас слишком рано что-либо говорить, потому что учений еще не было. Судя по опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано больше сил, чем официально заявлено сейчас", - сказал он.

"Россия предоставила цифры о количестве войск, а также рассказала о кораблях и самолетах, которые будут задействованы. Я это приветствую. Страны НАТО задавали свои вопросы, в том числе о численности войск; официальная численность ниже порога, предусмотренного Венским документом", - отметил он.

При этом, по словам Столтенберга, надо дождаться проведения самих маневров. "Предстоит увидеть учения, так как они еще не проводились. Но НАТО будет отслеживать эти учения, и, разумеется, мы будем следить не только за официальной информацией России, но будем пользоваться и другими источниками", - добавил Столтенберг.

Генсек заявил, что НАТО не видит никаких угроз со стороны России для членов альянса в связи с предстоящими учениями "Запад". "Каждая страна имеет право проводить учения, это касается и России. Мы не видим никакой угрозы в адрес какой-либо страны НАТО", - сказал он, отметив, что "если будет необходимость проведения инспекции, то, разумеется, НАТО будет участвовать".

И маневры НАТО

По словам Столтенберга, в маневрах Trident Juncture в 2018 году примут участие более 35 тысяч военных НАТО. При этом генсек подчеркнул, что эта цифра может измениться. "Окончательная численность еще будет определена, потому что мы будем узнавать больше о том, сколько стран направит своих военнослужащих", - добавил он.

Маневры сил НАТО Trident Juncture уже проходили дважды: в 2015 году в Испании и Португалии и в 2016-м в Прибалтике. В первом случае участие принимали свыше 36 тысяч человек, а во втором - около 500 военнослужащих.

В то же время Грушко отметил крайне высокую интенсивность военных маневров альянса в этом году. По его словам, свыше 40 тысяч военных примут участие в десятках учений НАТО в Европе с июня по ноябрь, что является частью плана усиления военного присутствия блока у границ с РФ.

"С июня по ноябрь в Восточной Европе НАТО проведет более 15 учений и примерно столько же в Черноморском регионе. Если посчитать общее число их участников, то оно составит более 40 тысяч человек, - сказал Грушко. - Все они будут взаимодополняющими и проводящимися на едином оперативном фоне, они направлены на отработку широкого спектра задач по сдерживанию. Для нас очевидно, что эти мероприятия обеспечивают не только поддержание усиленного военного присутствия близ границ с Россией, но и направлены на интенсивное освоение данного потенциального театра военных действий, сопровождающегося интенсивным развитием военной инфраструктуры там".

Постпред РФ отметил, что НАТО, наращивая военное присутствие в Восточной Европе, реализует стратегию по приближению инфраструктуры альянса к границам России.

"Наращивание военного присутствия НАТО в Восточной Европе подрывает стабильность в регионе. При этом мы констатируем, что речь идет о реализации стратегии по приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, - сказал он. - Военно-политическая ситуация в Европе серьезно ухудшается, происходит накачка стран НАТО на восточном фланге вооружениями и техникой под абсолютно надуманным предлогом российской угрозы. Мы подчеркнули, что эти меры серьезно ослабляют региональную безопасность, они не отвечают реальным потребностям безопасности, и мы еще раз заявили, что в этой ситуации РФ не будет оставаться безучастной и все меры по защите наших интересов мы будем принимать".

Сравнить потенциалы

Россия предложила НАТО собрать военных экспертов и профессионально обсудить реальный баланс сил в Европе. "Мы еще раз привлекли внимание НАТО к нашим предложениям, чтобы собрать военных, которые бы сели за стол и профессионально и без эмоций на картах провели совместную оценку реальных военных потенциалов (России и НАТО - прим. ТАСС) в Европе", - сказал Грушко.

"Наша идея заключается в том, чтобы пригласить военных для обсуждения всех факторов, влияющих на ситуацию в области безопасности, включая постоянное размещение новых сил или развертывание подразделений на ротационной основе. Мы считаем, что без нормальных, системных и деловых контактов между военными будет очень трудно понять, что происходит, и избежать неверных интерпретаций ситуации", - отметил постпред.

Двуличие по Украине

Российский постпред также отметил, что действия НАТО по поддержке Украины фактически поощряют Киев к продолжению войны в Донбассе. "Существует опасность того, что действия, которые предпринимают страны НАТО на Украине, и все программы содействия, другие сигналы, по сути преследуют цель поощрения киевских властей к сохранению нынешней обстановки и тупика в военной ситуации в Донбассе. Таким образом, позиция НАТО явно противоречит общим интересам надежного урегулирования кризиса на Украине", - сказал он.

По словам Грушко, в ходе обсуждения темы Украины на СРН "дискуссии по сути не было". "Ситуация всем понятна. Минский процесс продолжает тормозиться прежде всего нежеланием властей в Киеве выполнить полностью политический пакет мер, который в них прописан, а также нежеланием реально пойти на меры по разведению тяжелых вооружений сторон, без чего невозможно достичь устойчивого прекращения огня, - сказал он. - Мы подчеркнули, что страны НАТО продолжают говорить о некой особой ответственности России, но сами, вербально выступая в пользу выполнения Минских договоренностей, никаких конкретных мер, направленных на то, чтобы поощрить украинские власти к выполнению минских договоренностей, не предпринимают".