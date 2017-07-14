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Захарова: у Москвы возникает все больше вопросов относительно деятельности "Белых касок"

Политика
14 июля, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Спикер МИД напомнила, что "многие химические атаки на мирное население Сирии целенаправленно раскручивались в медийном поле именно во многом благодаря представителям "Белых касок"

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. У Москвы возникает все больше вопросов относительно деятельности псевдо-гуманитарной организации "Белые каски". Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, это формирование имеет доступ в районы Сирии, куда не могут проникнуть западные СМИ. "Тем самым исключается объективная проверка данных, которые "белокасочники" якобы собирают в местах ударов правительственных войск и ВКС России, - отметила дипломат. - Организация находится в сфере внимания различных западных СМИ, действует очень координированно, очень слаженно".

"Возникает все больше вопросов в отношении этой структуры, - указала Захарова. - Мы прекрасно помним, что многие химические атаки на мирное население Сирии целенаправленно раскручивались в медийном поле именно во многом благодаря представителям "Белых касок". Они нередко заранее предупреждали о том, что якобы будет спрошена бомба с хлором".

"Еще раз напоминаю, что их материалы служат основой для репортажей СМИ, они берут это без какой-либо проверки, поскольку проверить эту информацию невозможно, - обратила внимание дипломат. - Это, опять же, пример информационной карусели. В целом рассматриваем "Белые каски" как еще один элемент информационной кампании по очернению правительства Сирии".

"В свою очередь, считаем, что необходимо приложить усилия для поддержания пока еще очень хрупких процессов стабилизации военно-политической обстановки на сирийской земле, создать условия для восстановления там мира, уничтожить угрозы, исходящие от террористических группировок", - подчеркнула Захарова.

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Захарова: "Белые каски" в Сирии оказывают поддержку террористам

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Захарова, Мария Владимировна
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