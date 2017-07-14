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Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью

Политика
14 июля, 11:19 дата обновления: 14 июля, 11:55 UTC+3

Мария Захарова также отметила, что Вашингтон отказывается выдавать визы дипломатам, которые должны заменить 35 сотрудников, высланных в конце декабря

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия готова значительно сократить число сотрудников посольства США в РФ в ответ на ситуацию с изъятием российской дипсобственности в Соединенных Штатах. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По словам дипломата, предыдущая администрация США оставила в наследство нынешнему руководству большое количество проблем и раздражителей. "Если не прекратить подобную практику, выстраивать взаимодействие сложно, - указала она. - Это касается ситуации с высылкой США полгода назад 35 российских дипломатов и незаконного изъятия российской собственности, которая обладает дипломатическим иммунитетом".

"Отобранные объекты не возвращены. Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену, - сказала дипломат. - Предпринимаются попытки делать совершенно неприемлемые увязки, идет откровенное забалтывание".

Захарова предупредила, что "если дело не сдвинется, Москве придется принимать ответные меры". "Чем ответить есть - численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне", - подчеркнула представитель МИД РФ

В то же время представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва ожидает от Вашингтона детальных предложений по дипсобственности на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона, которая запланирована на 17 июля. Мария Захарова отметила, что консультации пройдут по вопросам двусторонних отношений. "Рассчитываем, что теперь, после встречи на высшем уровне в Гамбурге 7 июля, американская сторона проявит более конструктивный подход", - добавила Захарова.

О планах Рябкова и Шэннона провести встречу в этот день сообщила ранее начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. По ее словам, Шэннон тщательно готовился к этой встрече и "искал сферы, которые могли бы обсудить" два дипломата.

В понедельник источник в МИД РФ рассказал журналистам, что на американо-российских консультациях будет, в частности, обсуждаться ситуация вокруг российской дипсобственности. Науэрт при этом не стала подтверждать эту информацию.

Рябков и Шэннон должны были встретиться в Санкт-Петербурге 23 июня, однако после принятого в Вашингтоне решения о расширении антироссийских санкций в Москве заявили об отмене консультаций.

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Захарова, Мария Владимировна
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