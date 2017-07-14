Захарова напомнила об ограничениях при въезде в Армению по внутреннему паспорту РФ

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Въезд в Армению детей из РФ в возрасте до 14 лет возможен только по загранпаспорту, взрослые внутренний российский паспорт могут использовать только при въезде через аэропорты Еревана и Гюмри. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Согласно двустороннему межправительственному соглашению, российские граждане имеют право въезжать на территорию Армении как по заграничному, так и по внутреннему паспорту гражданина РФ, - сказала она. - При этом следует иметь в виду, что въезд в Армению по внутренним паспортам допускается только через международный аэропорт в Ереване (Звартноц) и [аэропорт] в Гюмри (Ширак).
Следует учитывать, добавила Захарова, что, в соответствии с действующим российским законодательством, внутренний паспорт выдается гражданину РФ с 14 лет. "Выезд из РФ и въезд в Армению детей в возрасте до 14 лет возможен только по загранпаспорту, - подчеркнула она в этой связи. - Свидетельство о рождении для этих целей не может быть использовано".