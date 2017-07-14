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Сотрудники генконсульства РФ посетили арестованных россиян в Гамбурге

Политика
14 июля, 12:24 UTC+3 /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков

Россияне обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений и в противодействии полиции

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БЕРЛИН, 14 июля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Российские дипломаты посетили места содержания арестованных в Гамбурге во время массовых демонстраций россиян.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Германии Денис Микерин.

По его словам, "сотрудники генерального консульства в Гамбурге посетили места содержания двух россиян". Он отметил также, что они находятся в разных изоляторах.

Двое россиян 1986 и 1996 года рождения были задержаны в Гамбурге во время беспорядков, сопровождавших саммит "Большой двадцатки" (прошел 7-8 июля), 10 июля они были помещены под арест на время следствия. По данным прокуратуры города, молодые люди обвиняются в нанесении и попытке нанесения тяжких телесных повреждений и в противодействии полиции. Согласно уголовному кодексу ФРГ, по этим статьям им может грозить от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы. В российском посольстве ранее также заявляли, что рассчитывают на максимально оперативное и объективное разбирательство по делу.

Массовые беспорядки в Гамбурге прошли на прошлой неделе. Агрессивно настроенные демонстранты поджигали машины, громили магазины и били стекла в домах, возводили баррикады на улицах. Всего за время протестов были задержаны почти 300 человек, пострадали около 500 полицейских. Для расследования произошедшего правоохранительные органы учредили специальную комиссию.

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