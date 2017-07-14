Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ

Политика
14 июля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, комментируя слова Сергея Лаврова о создании центра мониторинга соблюдения сирийского перемирия, заявила, что министр "любит забегать вперед"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. МИД РФ удивлен тональностью комментариев, сделанных во время недавних брифингов в Госдпартаменте США в отношении "предпочтения" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "забегать вперед". Такое заявление в пятницу сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нас удивила тональность комментариев, которые мы слышали в недавних брифингах в Госдепартаменте, - отметила Захарова. - Там говорили про какие-то скорости, там куда-то у них [Сергей] Лавров забегает. Такая непонятная информационная смелость проявлена. Не очень понятно, они, наверное, считают, что мы так не умеем, в такой тональности работать, что мы не умеем так комментировать двусторонние отношения".

Во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируя слова российского министра о создании центра мониторинга соблюдения сирийского перемирия в Аммане, заявила, что глава российского МИД "любит забегать вперед", а вопрос о создании этого центра еще только прорабатывается. В ответ глава российского внешнеполитического ведомства порекомендовал Науэрт лучше следить за реальной ситуацией. Лавров напомнил, что документ, подписанный в Аммане российскими, американскими и иорданскими представителями, содержит конкретный пункт, который фиксирует конкретную договоренность о создании такого центра.

Смотрите также

Захарова: в Сирии продолжается работа по созданию зон деэскалации в трех районах

Клинцевич не нашел логики в увязке возвращения российской дипсобственности в США с Сирией

ООН призвала стороны конфликта в Сирии позволить начать работу по разминированию

Госдеп: перемирие в Сирии впервые содержит детально проработанную линию соприкосновения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
2
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
3
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
4
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама