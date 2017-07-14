Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. МИД РФ удивлен тональностью комментариев, сделанных во время недавних брифингов в Госдпартаменте США в отношении "предпочтения" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "забегать вперед". Такое заявление в пятницу сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нас удивила тональность комментариев, которые мы слышали в недавних брифингах в Госдепартаменте, - отметила Захарова. - Там говорили про какие-то скорости, там куда-то у них [Сергей] Лавров забегает. Такая непонятная информационная смелость проявлена. Не очень понятно, они, наверное, считают, что мы так не умеем, в такой тональности работать, что мы не умеем так комментировать двусторонние отношения".

Во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируя слова российского министра о создании центра мониторинга соблюдения сирийского перемирия в Аммане, заявила, что глава российского МИД "любит забегать вперед", а вопрос о создании этого центра еще только прорабатывается. В ответ глава российского внешнеполитического ведомства порекомендовал Науэрт лучше следить за реальной ситуацией. Лавров напомнил, что документ, подписанный в Аммане российскими, американскими и иорданскими представителями, содержит конкретный пункт, который фиксирует конкретную договоренность о создании такого центра.