Москва предостерегает от перехода венесуэльского конфликта в неуправляемый

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия призывает к мирному разрешению ситуации в Венесуэле и предостерегает от перехода конфликта в этой стране в неуправляемый. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия не заинтересована в срыве внутривенесуэльских событий в неуправляемый конфликт, - сказала она. - Мы не видим альтернативы мирному диалогу, как методу стабилизации положения в этой стране".
Официальный представитель МИД РФ отметила, что в последнее время уровень агрессии в стране не уменьшается. "К сожалению, вынуждены констатировать, что с обеих сторон пока преобладает логика "фронтального" противостояния с элементами встречного силового нажима, - отметила Захарова. - Это провоцирует новые столкновения, в результате которых продолжает литься кровь, гибнут люди, включая несовершеннолетних".
"Абсолютно дикой и недопустимой считаем практику использования оппозиционными радикалами детей в качестве живого щита", - добавила дипломат.