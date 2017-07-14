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Госдума приняла закон о приграничном сотрудничестве

Политика
14 июля, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Законом закрепляются полномочия органов госвласти приграничных регионов по заключению договоренностей с такими же территориальными образованиями сопредельных государств

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла на заседании в пятницу закон "Об основах приграничного сотрудничества".

Закон регулирует отношения в приграничном сотрудничестве в России, определяет его основные задачи и принципы. При этом приграничное сотрудничество определяется в законе как "часть международных отношений РФ, международных и внешнеэкономических связей приграничных субъектов РФ и муниципальных образований приграничных субъектов РФ с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств".

Законом закрепляются полномочия органов госвласти приграничных регионов по заключению договоренностей с такими же территориальными образованиями сопредельных государств. Отдельно оговаривается роль муниципальных образований в процессах приграничного сотрудничества. Теперь они смогут заключать свои соглашения о приграничном сотрудничестве.

Вместе с тем отмечается, что соглашения о приграничном сотрудничестве независимо от их формы, наименования и содержания не являются международными договорами РФ.

Как заявил глава профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, "сегодня депутаты поставили точку в долголетнем законотворческом процессе, затрагивающем интересы 40% населения страны". Он напомнил, что эта инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты семь лет назад.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
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Россия
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