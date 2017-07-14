Депутат: конвенция СЕ о борьбе с финансированием терроризма важна для нацбезопасности РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ратифицированная в пятницу Госдумой конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма является практическим механизмом международного сотрудничества и вносит свой вклад в антикоррупционную историю России и в систему национальной безопасности нашей страны. Такое мнение высказал первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

"Все, что улучшает контакты между странами для предотвращения легализации преступных доходов, для уничтожения каналов финансирования террористов, - это приоритет для России. Отношение нашей страны к борьбе с терроризмом бескомпромиссно и последовательно", - заявил Шхагошев.

"Россия давно на самом высоком уровне ставила острые вопросы о том, кто и как финансирует международные террористические группировки, какие финансовые потоки бесперебойно обеспечивают вооружение боевиков, технику, обучение, географию их передвижений", - продолжил он.

Парламентарий констатировал, что принятые в течение последних 25 лет международные документы не решили проблему финансирования терроризма, который "все эти годы рос и поднимался". "Ратифицированная же сегодня конвенция имеет прицельный характер. Ее ратификация, безусловно, нужна и актуальна", - указал он.

"С учетом того что Россия за небольшой срок создала эффективную систему финансового мониторинга, сегодняшняя ратификация - это практический механизм международного сотрудничества, вклад в нашу антикоррупционную историю и в систему национальной безопасности страны", - заключил Шхагошев.

О конвенции

Госдума на заседании в пятницу ратифицировала конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

Документ был подписан от имени РФ 26 января 2009 года. "Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества", - говорится в сопроводительных материалах.

Для реализации конвенции "определяются центральные органы, ответственные в РФ за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в конвенции". Это Министерство юстиции, Генпрокуратура и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).