В Думе создана рабочая группа по контролю использования бюджетных средств в сфере ГОЗ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по противодействию коррупции и контролю эффективности использования бюджетных средств в сфере гособоронзаказа создана при комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК. Группу возглавил депутат Николай Ковалев, сообщил в пятницу журналистам глава комиссии Владимир Гутенев.

"Богатый профессиональный опыт Николая Ковалева в области национальной безопасности, несомненно, будет способствовать эффективной деятельности рабочей группы. Убежден, что мы найдем верный законодательный маршрут между защитой предприятий от избыточного административного давления и закрытием тех прорех, которыми пользуются недобросовестные руководители предприятий ОПК", - сказал Гутенев.

Он напомнил, что борьба с коррупцией, злоупотреблениями в сфере выполнения гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества определена в работе комиссии важным направлением законодательной работы. "При выполнении со стороны государства контрольных функций в этих сферах очень важно соблюсти, с одной стороны, баланс интересов заказчика и исполнителя, с другой, нельзя "кошмарить" бизнес, который формирует безопасность государства и является чрезвычайно важным источником притока валютной выручки", - полагает парламентарий.

Вместе с тем он заметил, что "в последнее время появились сигналы, когда правоохранительные и надзорные органы, до этого к "оборонке" вообще отношения не имевшие, проявляют интерес к проведению тендеров на поставку чего- либо, к другим вопросам, лежащим вне их компетенции". "Подобные инициативы указывают на лоббирование чьих-то корыстных интересов, следствием чего, помимо прочего, может стать утечка информации для служебного пользования. Здесь, к сожалению, бывают злоупотребления, связанные с завышением цен при модернизации предприятий, закупкой оборудования, другие негативные моменты", - указал Гутенев.