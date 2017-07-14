Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Думе создана рабочая группа по контролю использования бюджетных средств в сфере ГОЗ

Политика
14 июля, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Ее возглавил депутат Николай Ковалев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по противодействию коррупции и контролю эффективности использования бюджетных средств в сфере гособоронзаказа создана при комиссии нижней палаты по правовому обеспечению развития организаций ОПК. Группу возглавил депутат Николай Ковалев, сообщил в пятницу журналистам глава комиссии Владимир Гутенев.

"Богатый профессиональный опыт Николая Ковалева в области национальной безопасности, несомненно, будет способствовать эффективной деятельности рабочей группы. Убежден, что мы найдем верный законодательный маршрут между защитой предприятий от избыточного административного давления и закрытием тех прорех, которыми пользуются недобросовестные руководители предприятий ОПК", - сказал Гутенев.

Он напомнил, что борьба с коррупцией, злоупотреблениями в сфере выполнения гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества определена в работе комиссии важным направлением законодательной работы. "При выполнении со стороны государства контрольных функций в этих сферах очень важно соблюсти, с одной стороны, баланс интересов заказчика и исполнителя, с другой, нельзя "кошмарить" бизнес, который формирует безопасность государства и является чрезвычайно важным источником притока валютной выручки", - полагает парламентарий.

Вместе с тем он заметил, что "в последнее время появились сигналы, когда правоохранительные и надзорные органы, до этого к "оборонке" вообще отношения не имевшие, проявляют интерес к проведению тендеров на поставку чего- либо, к другим вопросам, лежащим вне их компетенции". "Подобные инициативы указывают на лоббирование чьих-то корыстных интересов, следствием чего, помимо прочего, может стать утечка информации для служебного пользования. Здесь, к сожалению, бывают злоупотребления, связанные с завышением цен при модернизации предприятий, закупкой оборудования, другие негативные моменты", - указал Гутенев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ковалев, Николай Дмитриевич Гутенев, Владимир Владимирович
Темы
Борьба с коррупцией
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
2
Посол РФ: Россия создала миротворческий формат, доказавший эффективность в Южной Осетии
3
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
4
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
7
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
Темы дня
Реклама