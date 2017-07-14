"Яблоко" отказалось от участия в выборах главы Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Партия "Яблоко" отказалась выдвигать своего кандидата на выборы главы Карелии из-за муниципального фильтра, против существования которого выступает политическое объединение. Об этом ТАСС сообщила председатель партии, депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова.

"Партия "Яблоко" приняла решение не участвовать в выборах главы Карелии. Причин много. Главная - пока существует муниципальный фильтр, против которого мы категорически выступаем, выборы становятся фарсом, в котором мы не считаем правильным выступать на подтанцовках у "Единой России" и у врио главы региона в частности", - сказала Эмилия Слабунова.

По данным Центральной избирательной комиссии Карелии, на выборы главы Карелии выдвинулись кандидаты от "Единой России" (Артур Парфенчиков), "Родины" (Николай Тараканов), "Патриотов России" (Ольга Ильюкова), Партии роста (Елена Гнетова), ЛДПР (Евгений Беседный), КПРФ (Евгений Ульянов), "Справедливой России" (Ирина Петеляева), партии "Народ против коррупции" (Игорь Алпеев).

Официальный старт избирательной кампании был дан 13 июня. Для преодоления так называемого муниципального фильтра кандидатам необходимо представить не менее 88 подписей, из которых 24 должны принадлежать депутатам или главам районов и городских округов, при этом все подписи должны быть собраны не менее чем в 14 районах и городских округах республики. С 21 июля карельский избирком начнет принимать документы для регистрации.

Прямые выборы главы республики пройдут впервые с 2002 года. Они назначены на единый день голосования, 10 сентября. Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.