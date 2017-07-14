Госдума ужесточает уголовные штрафы за "карусели" на выборах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла во втором чтении проект закона о введении уголовной ответственности за так называемые карусели на выборах, ужесточив штрафы за подобные нарушения.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 7 июля. Его авторами выступили депутаты нижней палаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также член Совета Федерации Андрей Клишас. Инициативой предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме", максимальное наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В редакции второго чтения депутаты ужесточили штрафы за "выдачу членом избиркома или комиссии референдума гражданину избирательных бюллетеней в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо другого избирателя или более двух раз в ходе одного и того же голосования либо выдачу гражданам заполненных бюллетеней". Первоначально размер санкций был определен в диапазоне от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, сейчас они подняты на уровень от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. В случае предварительного сговора и группового характера совершения преступления штрафы возрастают со 100-300 тыс. рублей до 400-700 тыс. рублей. Сроки лишения свободы по этой части статьи остаются те же.

Вместе с тем за получение бюллетеня для голосования вместо других избирателей или для участия в голосовании более двух раз штрафные санкции, наоборот, снижаются: до 100-300 тыс. рублей против 200-500 тыс. рублей в редакции первого чтения. За этот вид правонарушения понижены также сроки принудительных работ и лишения свободы - с четырех до трех лет. В настоящее время за нарушения при голосовании на выборах действует административная ответственность с максимальным размером штрафа в 50 тысяч рублей.

"Законопроект направлен на повышение честности и прозрачности выборного процесса, борьбу с фальсификациями. Введение уголовной ответственности за указанные правонарушения является необходимой мерой", - подчеркнул один из инициаторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, "избирательные "карусели" - это мошенничество, последствия которого в зависимости от уровня выборов могут влиять на жизнь каждого гражданина страны, нарушая их конституционные права". Поэтому, по его словам, "бороться с такими общественно опасными деяниями следует самым кардинальным образом".