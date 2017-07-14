Песков: возврат России ее дипсобственности в США не должен ничем обуславливаться

БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Россия считает некорректной постановку вопроса о каких-либо требованиях к Москве по вопросу о возврате ее дипломатической собственности в США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова представителя Белого дома о том, что США могут вернуть дипсобственность РФ, если Москва проявит честность намерений по Сирии.

"Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это [отъем собственности] категорическим образом противоречит международного праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что речи об этом [о требованиях к РФ] идти не может", - сказал представитель Кремля.

Он также сообщил, что пока президент РФ не принимал решений по ответным мерам на высылку из США в конце прошлого года российских дипломатов и отъем дипломатической собственности. "Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал. Вместе с тем неоднократно мы подчеркивали, что ситуация с дипломатами и с собственностью продолжает оставаться неприемлемой, поэтому, конечно, в данном случае [идет] серьезное испытание терпения российской стороны", - подчеркнул Песков.

Ранее заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка сообщил СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о снятии ареста с дипсобственности России в Соединенных Штатах и может пойти на такой шаг, если Москва проявит честность намерений по Сирии.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "если дело не сдвинется", Россия готова значительно сократить число сотрудников посольства США в России, а также изъять у американской дипмиссии дачу и склад в качестве зеркальных мер на действия американской стороны.