Песков: говорить о возможности посещения Путиным США до получения приглашения рано

БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует возможность посещения президентом РФ Владимиром Путиным США, так как такого приглашения пока с американской стороны пока не было. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласится ли российский лидер посетить Белый дом, если его пригласит президент США Дональд Трамп.

"Давайте дождемся приглашения, решения принимаются после поступления таковых", - сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос, каков мог бы быть ответ, если такое приглашение поступит завтра, Песков отметил, что "завтра пока ничего не пришло".

Ранее американский лидер сообщил журналистам, что пригласит российского президента в Белый дом, когда наступит подходящий момент. "Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: "Да, пригласил бы", - сказал Трамп.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге 7 июля. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных тридцати минут. Сообщалось, что президенты России и США обсудили, в частности, урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве.