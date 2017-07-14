Путин: кризис на Украине продлится, пока не иссякнет терпение украинцев

ГУБКИН /Белгородская область/, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что кризис на Украине продлится до тех пор, пока не иссякнет терпение украинцев. Такое мнение он высказал в общении с работниками Лебединского ГОКа.

Вопрос одного из металлургов о том, как долго будет продолжаться кризис на Украине, Путин назвал риторическим. "У нас народ терпеливый", - напомнил он, отметив, что это касается и русских, и украинцев, которые во многом являются единым народом. "Как долго это будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там [на Украине] живут, как они долго будут это терпеть", - отметил он. "Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов", - добавил Путин.

Путин констатировал, что ситуация на Украине ухудшается: ВВП сократился за несколько лет на треть, а доходы, например, жителей Харькова уже вдвое меньше, чем у жителей Белгорода.

Глава государства отметил, что рассчитывает на восстановление экономических связей Москвы и Киева. По его словам, именно Украина больше пострадала от их разрыва. В частности, он рассказал, что украинская промышленность теперь не знает, куда продавать двигатели для вертолетов семейства Ми. Путин напомнил и о том, что Россия перешла на отечественные двигатели для военных судов вместо украинских. Он рассказал, что сам в свое время принял решение отложить модернизацию ВМФ до появления отечественных двигателей для флота. Кроме того, многие сотрудники украинских предприятий переехали жить и работать в РФ.

"Нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом, там еще не все потеряно", - отметил Путин, добавив, что это пошло бы на пользу обеим странам.

Президент напомнил, что объем торговли Украины после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом упал - как с Россией, так и с ЕС. "Нет уже отраслей [на Украине], которые эффективно бы работали, кроме сельского хозяйства", - констатировал Путин. Он предупредил, что и эта отрасль после появления на Украине ГМО может прийти в упадок.