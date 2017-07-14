МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственность

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. МИД РФ фиксировал проникновения сотрудников спецслужб США на территорию арестованной дипломатической собственности Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уже несколько месяцев проблема заключается в том, что мы не имеем доступа к нашим объектам. Мы понятия не имеем, что там происходит. По нашим данным, проникновения уже были, уже неоднократно они случались. Кто туда заходит? Вы прекрасно понимаете, что не до смерти уже напуганные американские граждане решили посмотреть, что там у русских. Вы же прекрасно понимаете, что доступ на эти объекты осуществляются сотрудниками спецслужб", - сказала она, отметив, что подобные инциденты могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах, например, пожара.

Захарова также прокомментировала сообщения СМИ о возможном нахождении на территории российской дипсобственности разведывательного оборудования. "Сейчас идет тема в СМИ вброшенная, о том, что там якобы находилось оборудование. Если бы оборудование находилось там, уже все бы газеты давно опубликовали фотографии. Вопрос в другом: а что они за полгода там сделали. Не будет ли ситуация, когда сейчас откроются эти ворота, что мы вообще увидим там непонятно что. Там все может быть", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что предстоящая встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с замгоссекретаря США Томасом Шенноном закончится "абсолютно конкретными" шагами по решению проблем двух стран. "Вот после этой встречи, я думаю, учитывая ее итоги и то, как она пройдет, будут сделаны соответствующие выводы по тому, куда мы все движемся", - отметила она. "До сегодняшнего момента, мы исходили из того, что эта проблема должна быть решена цивилизованно, в правовых рамках и, наверное, по-человечески, учитывая, какие страсти кипят сейчас в Вашингтоне", - добавила Захарова.

История ареста дипсобственности РФ в США

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон-грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

14 июля заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка сообщил СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о снятии ареста с дипсобственности России в Соединенных Штатах и может пойти на такой шаг, если Москва проявит честность намерений по Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "если дело не сдвинется", Россия готова значительно сократить число сотрудников посольства США в России, а также изъять у американской дипмиссии дачу и склад в качестве зеркальных мер на действия американской стороны.