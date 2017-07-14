Путин: РФ будет отстаивать свои интересы в мире цивилизованными методами

ГУБКИ (Белгородская область). 14 июля. /ТАСС/. Россия не собирается ни с кем воевать, но будет отстаивать свои интересы на международной арене цивилизованным способом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не собираемся ни с кем спорить, ругаться, воевать, но исходим из того, что с нами тоже будут считаться и уважать наши законные интересы, законные права", - сказал он в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Путин отметил, что Россия является самой большой в мире страной по территории, а также весьма приличная по населению. "У нас не может не быть своих интересов, мы собираемся их отстаивать, но законными, цивилизованными способами и методами", - добавил он.

По словам Путина, для этого России нужно объективно подавать информацию о себе, в том числе, о своей истории.

Борьба с попытками фальсифицировать историю

Президент подчеркнул, что РФ будет предпринимать все необходимые усилия для борьбы с попытками фальсифицировать ее историю, спокойно и аргументированно отстаивая свою позицию.

"Нельзя с ума сходить по этому поводу, надо просто к этому относиться как к рабочему моменту. Но нужно настойчиво, ясно, доходчиво, аргументировано показывать нашу собственную позицию, - сказал Путин. - И если мы будем это делать, будем уделять этому необходимое внимание, то все попытки что-либо извратить и использовать это против нас, обречены на провал".

По его словам, противники России издавна использовали искажение истории как способ борьбы с нашей страной. "Россия начала стабилизироваться, начала крепнуть слишком сильно, и ее надо бы немножко прижать. Вот сразу и начинаются эти инсинуации, в том числе и извращения истории: если мы были всегда такие плохие, то о чем можно с такими людьми разговаривать", - пояснил он свою мысль.

В качестве примера искажения российской истории президент РФ предложил спросить японцев о том, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, и чуть ли не каждый третий скажет, что Советский Союз. "Это же бред, но это так. Спросите, кто внес основной вклад в победу над нацизмом. Понятно, что западный обыватель всегда скажет - Соединенный Штаты, Великобритания", - сказал Путин.

В связи с этим он отметил, что в Великобритании за годы войны погибли около 350 тыс. человек, в США - около 500 тыс. чел., а Советский Союз потерял 27 млн человек, и против него была сосредоточена все машина вермахта. "Вот у вас здесь Прохоровское поле рядом. Мы все знаем, что такое Прохоровка, а в мире мало кто слышал об этом. Надо говорить и не стесняться", - сказал Путин.

По его словам, это необходимо не для того, чтобы показать величие России, а показать ее реальную роль в мировых процессах. Путин привел слова российского императора Александра III о том, что размеров России боятся все, и поэтому у нее только два союзника - армия и флот.