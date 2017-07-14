Агент: Гусев продлил контракт со СКА, потому что не хотел уезжать в НХЛСпорт 14 июля, 20:56
Федерер вышел в финал Уимблдона, где сыграет против ЧиличаСпорт 14 июля, 20:50
Прядкин: РФС утвердит новый лимит на легионеров в конце августа или начале сентябряСпорт 14 июля, 20:35
Пилот "Мерседеса" Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при ВеликобританииСпорт 14 июля, 20:23
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрееВ стране 14 июля, 20:15
Нападающий Гусев подписал новый контракт с ХК СКАСпорт 14 июля, 20:14
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских поляхМеждународная панорама 14 июля, 20:10
Макарова и Веснина сыграют против пары Хао-Чин Чань/Никулеску в финале УимблдонаСпорт 14 июля, 20:07
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственностьПолитика 14 июля, 20:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГУБКИН /Белгородская область/, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о планах по облегчению приема в гражданство РФ выходцев с Украины: у них не будут больше требовать справку о выходе из гражданства Украины.
"Мы внесем в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них [выходцев с Украины] бумаг, подтверждающих их выход из гражданства [Украины]", - заявил он на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
Президент добавил, что по новым правилам достаточно будет предоставить только подтверждение того, что человек обратился к властям Украины, чтобы выйти из гражданства этой страны.
Путин отметил, что этой проблеме было посвящено одно из обращений, поступивших к нему во время "Прямой линии". Автор обращения жаловался, что для получения гражданства РФ ему нужно получить справку о выходе из украинского гражданства, а такого документа в Киеве ему не дают.
Российский лидер также отметил, что жители Белгородской области жаловались ему на проблемы в сфере медицины и лекарственного обеспечения, в частности, обеспечения инсулином. Глава государства поручил Савченко детально изучить этот вопрос и принять меры для решения проблемы.
Губернатор доложил президенту, что все вопросы от жителей Белгородской области, поступившие на "Прямую линию" уже анализируются региональными властями и находятся под их контролем.