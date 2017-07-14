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Путин заявил о планах по облегчению приема в гражданство РФ выходцев с Украины

Политика
14 июля, 21:00 UTC+3 ГУБКИН область/ 14, июля. /ТАСС

Речь идет об исключении справки о выходе из гражданства Украины из списка необходимых документов

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ГУБКИН /Белгородская область/, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о планах по облегчению приема в гражданство РФ выходцев с Украины: у них не будут больше требовать справку о выходе из гражданства Украины.

"Мы внесем в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них [выходцев с Украины] бумаг, подтверждающих их выход из гражданства [Украины]", - заявил он на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

Президент добавил, что по новым правилам достаточно будет предоставить только подтверждение того, что человек обратился к властям Украины, чтобы выйти из гражданства этой страны.

Путин отметил, что этой проблеме было посвящено одно из обращений, поступивших к нему во время "Прямой линии". Автор обращения жаловался, что для получения гражданства РФ ему нужно получить справку о выходе из украинского гражданства, а такого документа в Киеве ему не дают.

Российский лидер также отметил, что жители Белгородской области жаловались ему на проблемы в сфере медицины и лекарственного обеспечения, в частности, обеспечения инсулином. Глава государства поручил Савченко детально изучить этот вопрос и принять меры для решения проблемы.

Губернатор доложил президенту, что все вопросы от жителей Белгородской области, поступившие на "Прямую линию" уже анализируются региональными властями и находятся под их контролем.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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