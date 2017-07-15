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Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов прибыл в Анкару

Политика
15 июля, 8:38 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 15, июля. /ТАСС

Его встретил в аэропорту директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу

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АНКАРА, 15 июля. /ТАСС/. Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов прибыл в субботу в Анкару. Об этом заявил ТАСС и. о. пресс-атташе посольства РФ в Турции Александр Лешуков.

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Алексей Ерхов

Новый посол РФ в Турции Алексей Ерхов

"Новый посол России Алексей Ерхов прилетел сегодня в Анкару. Его встретил в аэропорту директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу. Копии верительных грамот будут вручены в понедельник", - сказал он.

Лешуков также отметил, что в субботу "Ерхов по согласованию с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и по особому приглашению председателя парламента Турции Исмаила Кахрамана примет участие в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки государственного переворота".

Посол России Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Расследование проводят и правоохранительные органы Турции.

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Ерхов, Алексей Владимирович
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