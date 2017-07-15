Постпред РФ: Москва надеется на согласование зон деэскалации к новому раунду в Женеве

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ЖЕНЕВА, 15 июля. /ТАСС/. Москва надеется на согласование зон деэскалации в Сирии к новому раунду переговоров в Женеве в сентябре. Об этом заявил в субботу постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.
"В Астане остались определенные технические вопросы [по зонам деэскалации], которые следует досогласовать, - сказал он. - Думаю, что это будет сделано еще до начала следующего раунда женевских переговоров".
По его словам, Москва считает возможным переход к сентябрю к прямым переговорам между Дамаском и оппозицией.
"Надеюсь, что к сентябрю оппозиция сможет консолидировать свою общую позицию, причем она должна быть конструктивной, нацеленной на достижение договоренностей с правительством по всем "четырем корзинам", - отметил он. - Если это произойдет, если такая консолидация произойдет и они выработают конструктивную, нацеленную на ведение переговоров, а не выдвижение ультиматумов позицию, то это откроет путь к прямым переговорам уже на следующем раунде".
Бородавкин заявил, что Россия считает конструктивным раунд переговоров по Сирии в Женеве, есть положительные результаты. "Вчера завершился седьмой раунд переговоров в Женеве, без крупных прорывов, - сказал он. - Мы считаем, что переговоры прошли конструктивно, есть положительные результаты".
По словам дипломата, обсуждение зон деэскалации в Сирии позитивно повлияло на настроения оппозиции в Женеве. Бородавкин сообщил, что в позиции "эр-риядской" группы сирийской оппозиции по отношению к президенту Сирии Башару Асаду - в ходе женевского раунда переговоров они не выступали с требованием его немедленной отставки.
"Произошла корректировка позиции Высшего комитета по переговорам ("эр-риядская" группа оппозиции - прим. ТАСС). Смысл корректировки заключается в том, что оппозиционеры в ходе этого раунда фактически ни разу не упоминали о необходимости немедленной отставки президента Сирии Башара Асада и легитимного сирийского правительства", - отметил постпред.
При этом он также отметил, что в рядах "эр-риядской" группы остаются экстремистские элементы. Постпред РФ заявил, что Москва приветствует тот факт, что в предложенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном инициативе нет требования о немедленном уходе в отставку Асада.
"Важно, что эта инициатива основана на том, что Франция больше не требует немедленной отставки Асада. Это фундаментальная перемена", - сказал он. Бородавкин выразил надежду, что западные страны "думают в первую очередь о достижении мира и нормализации обстановки в Сирии, борьбе с терроризмом". По его словам, "очень хорошо", что первоочередной целью этих государств более не является "свержение Асада".
Бородавкин выразил надежду, что в перспективе Дамаск и оппозиция "на земле" не будут мешать друг другу в борьбе с терроризмом.