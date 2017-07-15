Толстой призвал кандидатов от "Единой России" в Москве уйти в отпуск на время кампании

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, избранный по одному из столичных одномандатных округов, в субботу призвал кандидатов от "Единой России" на муниципальных выборах в Москве уйти в отпуск на время избирательной кампании, чтобы избежать обвинений в злоупотреблении административным ресурсом.
Выступая на конференции московского отделения партии, он отметил, что в адрес "Единой России" нередко звучат обвинения в злоупотреблении административным ресурсом. Среди кандидатов на муниципальные выборы в Москве, по словам Толстого, есть те, кто занимает руководящие должности в различных организациях, в том числе бюджетных.
"Давайте мы сделаем таким образом: вы уйдете в отпуск на время избирательной кампании независимо от занимаемой должности, чтобы никто не смог сказать, что кандидат от "Единой России" злоупотребляет своим служебным положением", - сказал Толстой.
Он заметил, что закон обязывает уходить в отпуск кандидатов-госслужащих, но было бы разумно в данном случае распространить это правило на сотрудников бюджетных учреждений. "Конечно, заставить никого нельзя, это должно быть осознанное и добровольное решение граждан. Поверьте, об этом решении, если вы его примете, никто из вас не пожалеет", - заключил вице-спикер.
Московское отделение "Единой России" на партконференции в субботу планирует выдвинуть 1478 кандидатов на муниципальные выборы в столице, которые пройдут 10 сентября в 125 муниципалитетах.