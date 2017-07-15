Овсянников подал документы для регистрации на выборах главы Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы субъекта в сентябре 2017 года.

"Сегодня я сдал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы, в ближайшее время избирательная комиссия должна их проверить. Сделал это в выходной день, потому что приоритетным для меня является работа правительства по вопросам, которые волнуют горожан", - сообщил Овсянников журналистам после подачи документов.

Врио губернатора Севастополя, который пойдет на выборы от партии "Единая Россия", отметил, что ему удалось собрать 13 подписей депутатов внутригородских муниципальных образований в свою поддержку.

Ранее сообщалось, что Вадим Колесниченко, который намерен участвовать в выборах главы города от партии "Великое Отечество", направил в Следственный комитет заявление о том, что Овсянников якобы "намеренно" собрал подписи подавляющего большинства муниципальных депутатов (79 из 120), причем гораздо больше, чем нужно для прохождения муниципального фильтра (12 подписей). Таким образом, по мнению Колесниченко, врио губернатора пытается не допустить к участию в выборах конкурентов.

Комментируя заявление оппонента, Овсянников после подачи документов в избирком сказал журналистам, что "это невозможно сделать (собрать такое количество подписей - прим. ТАСС), потому что законом это не предусмотрено".

Выборы в Севастополе

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября 2017 года. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ.