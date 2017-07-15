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Законопроект об освобождении партий от сбора подписей на выборах в регионах внесут осенью

Политика
15 июля, 16:42 UTC+3 МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Документ подготовлен главой Федерального политкомитета "Гражданской платформы", депутатом Госдумы Рифатом Шайхутдиновым и председателем партии "Родина", депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Законопроект об освобождении от сбора подписей на региональных выборах партий, имеющих в Госдуме хотя бы одного депутата, будет внесен в осеннюю сессию главой Федерального политкомитета "Гражданской платформы", депутатом Госдумы Рифатом Шайхутдиновым и председателем партии "Родина", депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.

"Мы вместе с лидером партии "Родина" Алексеем Журавлевым в осеннюю сессию будем вносить законопроект о том, чтобы партии, представленные в федеральном парламенте даже по одному депутату, были освобождены от сбора подписей в регионах (на региональных выборах - прим. ТАСС)", - сказал Шайхутдинов во время съезда "Гражданской платформы", который проходит в Москве в субботу.

По его словам, в настоящий момент "Гражданская платформа" сотрудничает с "Родиной" в регионах. "Мы на уровне регионов уже начали сотрудничество с "Родиной" в части поддержки тех или иных кандидатов на выборах. Мы взаимодействуем с "Родиной" в Иркутской области, Ленинградской области, на Белгородчине и еще в целом ряде субъектов", - добавил он.

При этом Шайхутдинов подчеркнул, что речь не идет об объединении. По его словам, сотрудничество касается законодательных проектов по поддержке нашей промышленности и предпринимательства.

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Персоны
Журавлёв, Алексей Александрович Шайхутдинов, Рифат Габдулхакович
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