Законопроект об освобождении партий от сбора подписей на выборах в регионах внесут осенью

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Законопроект об освобождении от сбора подписей на региональных выборах партий, имеющих в Госдуме хотя бы одного депутата, будет внесен в осеннюю сессию главой Федерального политкомитета "Гражданской платформы", депутатом Госдумы Рифатом Шайхутдиновым и председателем партии "Родина", депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.
"Мы вместе с лидером партии "Родина" Алексеем Журавлевым в осеннюю сессию будем вносить законопроект о том, чтобы партии, представленные в федеральном парламенте даже по одному депутату, были освобождены от сбора подписей в регионах (на региональных выборах - прим. ТАСС)", - сказал Шайхутдинов во время съезда "Гражданской платформы", который проходит в Москве в субботу.
По его словам, в настоящий момент "Гражданская платформа" сотрудничает с "Родиной" в регионах. "Мы на уровне регионов уже начали сотрудничество с "Родиной" в части поддержки тех или иных кандидатов на выборах. Мы взаимодействуем с "Родиной" в Иркутской области, Ленинградской области, на Белгородчине и еще в целом ряде субъектов", - добавил он.
При этом Шайхутдинов подчеркнул, что речь не идет об объединении. По его словам, сотрудничество касается законодательных проектов по поддержке нашей промышленности и предпринимательства.