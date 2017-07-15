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"Гражданская платформа" выдвинула Маликова на пост главы Белгородской области

Политика
15 июля, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Партия понимает, что сложно противостоять действующему губернатору Евгению Савченко, но считает, что все равно нужно продвигать своего кандидата и партию, отметил глава "Гражданской платформы"

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Партия "Гражданская платформа" выдвинула члена регионального политкомитета партии в Белгородской области Андрея Маликова в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Федерального политкомитета партии Рифат Шайхутдинов в ходе съезда партии, который прошел в субботу в Москве.

"Мы выдвигаем своего кандидата Андрея Маликова, понимая, что сложно противостоять (действующему губернатору - прим. ТАСС) Евгению Савченко, но тем не менее мы считаем, что нам нужно все равно продвигать свою кандидатуру и продвигать партию", - сказал Шайхутдинов.

В "Гражданской платформе" уточнили, что Андрей Маликов являлся депутатом Совета депутатов Белгорода в 2013-2015 годах. Он избирался по спискам "Гражданской платформы" и являлся руководителем фракции в Совете депутатов.

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