Клинцевич: отсутствие декларации саммита Украина - ЕС говорит о кризисе в их отношениях

МОСКВА, 15 июля./ТАСС/. Отсутствие итоговой декларации саммита Украина - ЕС может быть связано только с кризисом в отношениях двух сторон. Такое мнение высказал в субботу журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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"Да, от перспектив сотрудничества Украины и ЕС прямо-таки дух захватывает. Не успели подписать между собой Соглашение об ассоциации, а налицо уже глубокий кризис в отношениях",- сказал сенатор.

По его словам, заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, что эта декларация является "ненужной бумажкой" - "это хорошая мина при плохой игре". "То, что Климкин назвал ненужной бумажкой, для ЕС есть устоявшийся годами ритуал, необходимость которого по итогам подобных мероприятий даже не обсуждается", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Ранее Климкин объяснил отсутствие совместной декларации после саммита Украина - ЕС неимением новых "важных" договоренностей, отметив, что это была бы еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже было сказано в Соглашении об ассоциации, не нужна.

12 и 13 июля в Киеве состоялся 19 саммит Украина - ЕС при участии председателя Европейского совета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера и президента Украины Петра Порошенко. Однако встреча не увенчалась подписанием совместного итогового заявления или декларации, что является неотъемлемой частью данного мероприятия.