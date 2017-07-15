Посольство РФ считает бездоказательной статью в The Times о кибератаке против Ирландии

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ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне считает бездоказательной публикацию в субботнем выпуске лондонской газеты The Times, где утверждается, что хакеры, якобы поддерживаемые российскими властями, подвергли атаке энергосети на острове Ирландия. Позиция российского дипломатического представительства изложена в Twitter.
"Журналистика избавляется от устаревших концепций, таких как доказательства. Это памфлетирование", - сказано в твите посольства.
Journalism is getting rid of outdated concepts like evidence. It is pamphleteering (read @gilliantett, @FT ). pic.twitter.com/6n5FOfKUll— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 15 July 2017
В опубликованном газетой материале сообщалось, что злоумышленники получили доступ к контролю над электросетями, расположенными на территории сразу двух государств - независимой Республики Ирландия и Великобритании и Северной Ирландии. Издание утверждало, что непосредственной целью атаки стал энергетический сектор Республики Ирландия. Со ссылкой на неназванных аналитиков в области безопасности газета отметила, что хакеры пытались получить доступ к контролю над этими системами, что одновременно давало им гипотетическую возможность отключить и часть энергосистемы Северной Ирландии.
По сведениям The Times, в минувшем месяце группа хакеров, предположительно имеющая связи с Главным разведывательным управлением (ГРУ, официально - Главным управлением) Генштаба ВС РФ, направила по электронной почте старшим инженерам ирландского Управления по поставкам энергии сообщения с вредоносными программами. Газета уверяет, что кибератака не привела к сбоям в работе энергосистемы, но предполагает, что злоумышленники похитили конфиденциальную информацию, включая пароли. Национальный центр кибербезопасности Ирландии уже подтвердил, что занимается расследованием этого инцидента.
В Москве уже неоднократно и на самом высоком уровне отвергали какую-либо причастность к кибератакам.