Госдума седьмого созыва приняла 354 закона в первые две сессии своей работы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума седьмого созыва приняла 354 закона в осеннюю и весеннюю сессии, сообщил в воскресенье в интервью Первому каналу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы за все время с начала работы Государственной думы [седьмого созыва] приняли 354 закона. У нас еще впереди неделя, количество увеличится, но это меньше, чем было рассмотрено нашими предшественниками за аналогичный период, допустим, 2016 год. Но не должна быть здесь гонка за численным показателем - качество должно быть", - сказал он.

Повестка Госдумы, отметил Володин, отражала вопросы, которые ставила перед своими депутатами общественность. "Был запрос на ответственную власть, а ответственная власть должна в первую очередь, особенно если речь идет о представительной, законодательной власти, уметь слышать, отстаивать интересы и представлять население во время принятия решений, обсуждения решений", - пояснил он.

В качестве примера председатель Госдумы привел законопроект о реновации, который, по его словам, существенно преобразился ко второму чтению благодаря его обсуждению с представителями жителей Москвы, которые впервые были приглашены на парламентские слушания. "Парламентаризм развивается, развиваются и формы, которые требуют принятия качественного решения. Мы эти формы ищем", - подчеркнул он.

Государственная дума седьмого созыва избрана 18 сентября 2016 года сроком на пять лет. "Единая Россия" получила в новом составе Думы 343 мандата, обеспечив себе конституционное большинство, КПРФ - 42, ЛДПР - 39, "Справедливая Россия" - 23 мандата.

Весенняя сессия Госдумы началась 9 января, закончится 30 июля 2017 года. В осеннюю сессию 2015 года Госдума шестого созыва одобрила 202 закона, в весеннюю сессию 2016 - почти в два раза больше, 384 закона. В первую сессию, которая стала самой короткой за время работы из-за переноса выборов с декабря на сентябрь, Госдума седьмого созыва приняла всего 142 закона.