Госдума седьмого созыва приняла 354 закона в первые две сессии своей работы

Госдума седьмого созыва приняла 354 закона в первые две сессии своей работыПолитика 16 июля, 22:56
Популярность прыжков в воду в КНДР после ЧМ в Казани возросла в два разаСпорт 16 июля, 22:43
Легкоатлетка Ласицкене выиграла 13-й турнир подряд, победив на соревнованиях в ИталииСпорт 16 июля, 21:33
Россияне после второго дня ЧМ по водным видам спорта уступили лидерство в медальном зачетеСпорт 16 июля, 21:15
Сборная России по регби-7 в четвертый раз стала чемпионом ЕвропыСпорт 16 июля, 21:03
Уимблдон-2017: рекордный титул Федерера и долгожданная победа Весниной и МакаровойСпорт 16 июля, 20:55
Гройсман считает, что реформировать Украину должны украинцы, а не иностранцыМеждународная панорама 16 июля, 20:53
Движение на 1-й Тверской-Ямской улице открыто досрочно после работ по благоустройству Москва 16 июля, 20:46
Новость о требовании шести стран переноса ЧМ-2022 по футболу из Катара оказалась подделкойСпорт 16 июля, 20:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума седьмого созыва приняла 354 закона в осеннюю и весеннюю сессии, сообщил в воскресенье в интервью Первому каналу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы за все время с начала работы Государственной думы [седьмого созыва] приняли 354 закона. У нас еще впереди неделя, количество увеличится, но это меньше, чем было рассмотрено нашими предшественниками за аналогичный период, допустим, 2016 год. Но не должна быть здесь гонка за численным показателем - качество должно быть", - сказал он.
Повестка Госдумы, отметил Володин, отражала вопросы, которые ставила перед своими депутатами общественность. "Был запрос на ответственную власть, а ответственная власть должна в первую очередь, особенно если речь идет о представительной, законодательной власти, уметь слышать, отстаивать интересы и представлять население во время принятия решений, обсуждения решений", - пояснил он.
В качестве примера председатель Госдумы привел законопроект о реновации, который, по его словам, существенно преобразился ко второму чтению благодаря его обсуждению с представителями жителей Москвы, которые впервые были приглашены на парламентские слушания. "Парламентаризм развивается, развиваются и формы, которые требуют принятия качественного решения. Мы эти формы ищем", - подчеркнул он.
Государственная дума седьмого созыва избрана 18 сентября 2016 года сроком на пять лет. "Единая Россия" получила в новом составе Думы 343 мандата, обеспечив себе конституционное большинство, КПРФ - 42, ЛДПР - 39, "Справедливая Россия" - 23 мандата.
Весенняя сессия Госдумы началась 9 января, закончится 30 июля 2017 года. В осеннюю сессию 2015 года Госдума шестого созыва одобрила 202 закона, в весеннюю сессию 2016 - почти в два раза больше, 384 закона. В первую сессию, которая стала самой короткой за время работы из-за переноса выборов с декабря на сентябрь, Госдума седьмого созыва приняла всего 142 закона.