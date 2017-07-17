Путин внес подведомственное Росгвардии предприятие в перечень стратегических

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении ФГУП "Охрана", подведомственного Росгвардии, в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2014 года №1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" <...> изменение, дополнив раздел 1 пунктом следующего содержания: "517 "Охрана" Росгвардии, г. Москва", - говорится в указе. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

ФГУП "Охрана" было образовано в 2005 году в рамках этапа формирования службы вневедомственной охраны. Предприятие имеет 80 филиалов на территории РФ и обеспечивает безопасность сотен тысяч объектов. В 2016 году в связи с созданием Федеральной службы войск национальной гвардии вневедомственная охрана и ФГУП "Охрана" были переданы Росгвардии от МВД.