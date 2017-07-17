Володин назвал атавизмом лишение делегации РФ права голоса в ПАСЕ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал атавизмом лишение делегации РФ права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и подчеркнул, что такого рода решения ставят крест на парламентаризме.

"Вообще лишение слова и отсутствие диалога в рамках любой парламентской и тем более межпарламентской структуры противоречит самим основам и смыслу парламентаризма, потому что парламент - то место, где идут дискуссии, где высказывают точки зрения и, если хотите, через состязательность сторон и обоснование точки зрения вырабатываются оптимальные решения", - сказал Володин в понедельник на встрече с председателем Национального собрания (парламента) Армении Арой Баблояном.

"А когда одну из сторон берут и лишают слова и голоса, послушайте, это вообще такой атавизм, который в принципе ставит крест на самом парламентаризме", - подчеркнул спикер. Он обратил внимание, что это делает одна из старейших европейских парламентских организаций. "И почему делает? Боятся, наверное, что их коллеги могут сказать и убедить других", - предположил глава нижней палаты парламента РФ.

"Другого аргумента нет. Затыкание таким образом рта и лишение слова - посягательство на основополагающие права не только граждан, но и права стран, которые делегировали своих депутатов как представителей народа, - заявил Володин. - Берут целый народ, миллионы человек лишают права высказать свою позицию".

Председатель Госдумы убежден, что это недопустимо. "Пока такой регламент существует в Парламентской ассамблее Совета Европы, мы участвовать не будем в составе ПАСЕ", - предупредил он.

Россия и ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ.

В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

В начале текущего года председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.

В начале июня Вячеслав Володин сообщил журналистам, что РФ заблокировала в текущем году выплату трети своего взноса в СЕ, которая могла бы пойти на финансирование ПАСЕ. По его словам, речь идет приблизительно об €11 млн.