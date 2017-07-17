Кремль надеется на политическую мудрость США в вопросе возврата дипсобственности РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кремль надеется на политическую мудрость Вашингтона в вопросе возврата дипломатической собственности РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мы по-прежнему все-таки надеемся, что политическая мудрость и политическая воля будут проявлены нашими американскими коллегами [в вопросе возврата дипсобственности РФ]", - сказал Песков.

Он не стал комментировать возможную реакцию Кремля на результаты сегодняшней встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона в этой части. "Давайте не будем забегать вперед. Действительно, ситуация достаточно чувствительная, она сложная, скажем прямо, - подчеркнул представитель Кремля. - Поэтому какие-то лишние слова могут только навредить".

Кремль по-прежнему считает, что дипломатическая собственность РФ в США должна быть возвращена без каких-либо условий. "Считаем абсолютно неприемлемым какое бы то ни было обусловливание возвращение дипсобственности, - заявил Песков. - Мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров, потому что то, что де-факто и де-юре происходит, происходит абсолютно в нарушение международного права".

Ранее заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка сообщил СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о снятии ареста с дипсобственности России в Соединенных Штатах и может пойти на такой шаг, если Москва проявит честность намерений по Сирии.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персона нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "если дело не сдвинется", Россия готова значительно сократить число сотрудников посольства США в России, а также изъять у американской дипмиссии дачу и склад в качестве зеркальных мер на действия американской стороны.