Песков: жесткие высказывания Кадырова вырваны из контекста

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. В Кремле не нашли ничего из ряда вон выходящего в интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому телеканалу HBO и посоветовали не вырывать отдельных фраз из контекста.

"Что касается интервью Кадырова, то, честно говоря, достаточно часто просто из контекста выдирают его слова", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признал, что "там [в интервью] были достаточно жесткие рассуждения".

"Но их надо рассматривать только в контексте, и, если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было", - подчеркнул представитель Кремля.