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Песков: жесткие высказывания Кадырова вырваны из контекста

Политика
17 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

При этом представитель Кремля признал, что в интервью главы Чечни были "достаточно жесткие рассуждения"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. В Кремле не нашли ничего из ряда вон выходящего в интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому телеканалу HBO и посоветовали не вырывать отдельных фраз из контекста.

"Что касается интервью Кадырова, то, честно говоря, достаточно часто просто из контекста выдирают его слова", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признал, что "там [в интервью] были достаточно жесткие рассуждения".

"Но их надо рассматривать только в контексте, и, если их рассматривать в контексте, то ничего там из ряда вон выходящего сказано не было", - подчеркнул представитель Кремля.

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Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Песков, Дмитрий Сергеевич
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