Песков призвал не сравнивать "Недетский разговор" и "Прямую линию" с Путиным

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Недетский разговор" и "Прямая линия", которые проводит Владимир Путин, не стоит сравнивать: это разные форматы. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь идет о совершенствовании формата [общения президента с детьми], о его расширении, но я бы не говорил, что это расширение до "Прямой линии": это все-таки совсем другое мероприятие, - отметил он. - Это абсолютно разные форматы".

Представитель Кремля добавил, что предстоящий "Недетский разговор" никак не связан с предвыборной кампанией. "Путин регулярно общается с воспитанниками "Сириуса", по несколько раз в год", - напомнил он. "В принципе своем это продолжение обычное общения с воспитанниками "Сириуса", - добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин 21 июля посетит образовательный центр "Сириус" в городе Сочи, где пообщается с школьниками из 66 регионов страны. На встрече с президентом дети получат возможность лично задать ему свои вопросы. Их можно также отправить через официальный аккаунт НТВ в соцсети "ВКонтакте". Самые интересные из вопросов попадут в программу "Недетский разговор с Владимиром Путиным". НТВ и сайт телеканала будут транслировать встречу в прямом эфире.

Образовательный центр "Сириус" открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли почти 14 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.