Володин: травля спикера ПАСЕ за поездку в Сирию говорит о кризисе в головах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Травля спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта за его поездку в Сирию с российскими парламентариями говорит о кризисе в головах европейских законодателей - участников этой организации. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем Национального собрания (парламента) Армении Арой Баблояном.

"Мы видим то, что там происходит в отношении председателя ПАСЕ, и это, конечно, разрушает и ПАСЕ, и работу на конечный результат", - сказал глава нижней палаты парламента РФ. Он напомнил, что Аграмунт с риском для жизни выехал в Сирию, для того чтобы разобраться, что происходит в этой ближневосточной республике. "Это важно всем жителям Европы", - подчеркнул политик.

"Вместо того чтобы его [Аграмунта] выслушать и поблагодарить за то, что он, рискуя жизнью, съездил, встретился с [президентом страны] Башаром Асадом, с председателем парламента Сирии, разобрался в ситуации, они устроили гонения и травлю", - констатировал Володин. "Разве это дело?" - возмутился он.

"Мы же здесь не сторонники двойных стандартов. Мы говорим: должны быть одни стандарты, причем мы их должны сделать базой при рассмотрении и принятии различных решений", - убежден спикер. "Кому-то нравится это решение, кому-то нет, но должен быть системный, единый подход", - сказал он.

"А когда такие вещи происходят в центре Европы, послушайте, это кризис, причем кризис в головах у тех, кто считает, что так можно", - предупредил Володин. "Так нельзя, потому что люди не поймут и не поддержат. А самое главное - тогда смысл теряется в такой парламентской организации", - заключил он.

Депутаты Госдумы вместе с представителями ПАСЕ, включая ее председателя Педро Аграмунта, посетили Сирию 20-21 марта этого года по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Аббас. В ходе визита парламентарии встретились с президентом Сирии Башаром Асадом, также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Кроме того, делегация посетила базу российской группировки ВКС в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон.