Песков не стал комментировать информацию об уходе Глебовой с поста главы Россотрудничества

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что глава Россотрудничества Любовь Глебова может покинуть свой пост и перейти на работу в Совет Федерации.

"Это [Россотрудничество] подведомственная Министерству иностранных дел организация", - объяснил представитель Кремля журналистам. Он посоветовал обращаться за комментариями в МИД РФ.