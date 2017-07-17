Песков не стал комментировать информацию об уходе Глебовой с поста главы Россотрудничества

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что глава Россотрудничества Любовь Глебова может покинуть свой пост и перейти на работу в Совет Федерации.
"Это [Россотрудничество] подведомственная Министерству иностранных дел организация", - объяснил представитель Кремля журналистам. Он посоветовал обращаться за комментариями в МИД РФ.