Лавров: интересы Израиля в соглашении по зоне деэскалации в Сирии полностью учтены

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Россия и США сделали все, чтобы интересы безопасности Израиля при создании зоны деэскалации на юге Сирии были полностью учтены. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, Москва и Вашингтон провели подготовительную работу о перемирии на юге Сирии со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Израилем. "Могу гарантировать, что мы и американская сторона сделали все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Как сообщила в понедельник израильская газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленный источник в руководстве Израиля, глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выступает категорически против плана Москвы и Вашингтона по перемирию на юге Сирии, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе.

По информации издания, премьер-министр изложил свою позицию президенту Франции Эмманюэлю Макрону на встрече в Париже.

Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии.