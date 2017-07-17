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МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал грабежом средь бела дня ситуацию вокруг российской дипсобственности в США, доступ к которой закрыт российским дипломатам.
"Что касается сути того, что вы процитировали, если это так, то это грабеж средь бела дня. Бандиты какие-то с большой дороги получается комментируют эту ситуацию, - сказал он в понедельник журналистам, комментируя сообщения со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме о том, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России без получения "чего-то взамен". - Так люди себя приличные и воспитанные не ведут".