СМИД ОДКБ принял заявление о недопустимости осквернения памяти советских солдат

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли заявление о недопустимости осквернения памяти советских воинов-освободителей. Об этом заявил глава МИД РФ по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ.

"По итогам рассмотрения нескольких вопросов приняты совместные заявления, - сказал министр. - Первое - очень важное заявление с точки зрения выражения нашего отношения к тому, что пытаются делать в некоторых странах Европы - это заявление о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей времен Второй мировой войны".

Второе заявление, отметил он, касается еще одной достаточно актуальной темы - международной информационной безопасности. "Заявление подтверждает нашу нацеленность на то, чтобы укреплять безопасность в киберпространстве", - сказал Лавров.

"Мы также условились ускорить работу над подготовкой межправительственного соглашения на тему укрепления информационной безопасности. Рассчитываем, что это будет вкладом в те усилия, которые мы предпринимаем и на универсальной основе в рамках ООН, где рассматриваются наши предложения, внесенные вместе с партнерами, по вопросу согласования правил ответственного поведения в киберпространстве", - отметил глава МИД РФ.