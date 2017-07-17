Поклонская сообщила о доследственной проверке по ее заявлению против Transparency

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что Генпрокуратурой организована доследственная проверка материалов российского отделения организации Transparency International, которые она просила проверить на клевету и вмешательство в ее частную жизнь.

"[Заявление] приняла Генпрокуратура к рассмотрению и организовала проверку. В настоящее время я знаю, что данные материалы зарегистрированы в порядке статьи 144-146 УПК РФ и проводится доследственная проверка. Результата еще нет, знаю, что срок проверки от 10 дней до месяца", - сообщила Поклонская в понедельник журналистам.

Ранее сообщалось, что депутат попросила руководителей Следственного комитета (СК) РФ, Генпрокуратуры и ФСБ проверить на клевету и вмешательство в частную жизнь материалы российского отделения организации Transparency International.

В Transparency International заявляли, что Поклонская не сообщила в своей декларации о доходах о якобы имеющейся у нее квартире в Донецке. Сама депутат опровергла эти утверждения.