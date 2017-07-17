Железняк: закон о сносе советских памятников в Польше может вызвать волну неонацизма

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Закон о сносе на территории Польши памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии, подписанный в понедельник президентом страны, может вызвать волну неонацистских проявлений в Европе. Такое мнение высказал замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Подписанные сегодня президентом Польши поправки в законодательство, предусматривающие снос памятников советским воинам-освободителям, демонстрируют близорукость государственной позиции этой страны и неуважение к исторической правде. Кроме того, подобная позиция властей Польши может спровоцировать новую волну неонацизма и других радикальных движений в Европе", - приводит слова Железняка пресс-служба партии.
Вместе с тем Железняк выразил уверенность, что "разумная часть польской и международной общественности с осуждением воспримет этот разрушительный закон, несовместимый с теми человеческими ценностями, о которых так любят рассуждать в Европе".
В свою очередь, председатель Патриотической платформы партии "Единая Россия", депутат Госдумы Дмитрий Саблин заявил, что, "убрав памятники освободителям", польские власти не сотрут память о событиях Второй мировой войны. "Память об этом уничтожить невозможно, как и память о тех поляках, которые героически сражались с нацизмом", - подчеркнул Саблин.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, предусматривающие снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. Сейм Польши принял поправки в закон 22 июня. В обновленном законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй".