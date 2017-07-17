Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Железняк: закон о сносе советских памятников в Польше может вызвать волну неонацизма

Политика
17 июля, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

По словам члена комитета Госдумы по международным делам, позиция документ также демонстрирует "близорукость государственной позиции этой страны и неуважение к исторической правде"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Закон о сносе на территории Польши памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии, подписанный в понедельник президентом страны, может вызвать волну неонацистских проявлений в Европе. Такое мнение высказал замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Подписанные сегодня президентом Польши поправки в законодательство, предусматривающие снос памятников советским воинам-освободителям, демонстрируют близорукость государственной позиции этой страны и неуважение к исторической правде. Кроме того, подобная позиция властей Польши может спровоцировать новую волну неонацизма и других радикальных движений в Европе", - приводит слова Железняка пресс-служба партии.

Вместе с тем Железняк выразил уверенность, что "разумная часть польской и международной общественности с осуждением воспримет этот разрушительный закон, несовместимый с теми человеческими ценностями, о которых так любят рассуждать в Европе".

В свою очередь, председатель Патриотической платформы партии "Единая Россия", депутат Госдумы Дмитрий Саблин заявил, что, "убрав памятники освободителям", польские власти не сотрут память о событиях Второй мировой войны. "Память об этом уничтожить невозможно, как и память о тех поляках, которые героически сражались с нацизмом", - подчеркнул Саблин.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, предусматривающие снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. Сейм Польши принял поправки в закон 22 июня. В обновленном законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Польша
Персоны
Железняк, Сергей Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшие банки покидают АРБ
2
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
3
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
4
Экс-супруг краснодарской судьи заявил, что свадьба его дочери обошлась в 5 млн руб.
5
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
6
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в США
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама