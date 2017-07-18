Эксперт: проект создания Малороссии не имеет отношения к реальной политике

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проект о создании Малороссии, о чем было объявлено во вторник в Донецке, к реальной политике не имеет отношения. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР. В самом руководстве ДНР многие его считают несерьезным. Поэтому этот проект скорее литературный, чем политический. К реальной политике малороссийская инициатива не имеет никакого отношения", - сказал он.
По словам Чеснакова, также "точно известно, что в руководстве ЛНР она воспринята как несогласованная и несвоевременная".
"Шум поднят большой, но через месяц о Малороссии забудут все, включая авторов этой идеи", - заключил эксперт.