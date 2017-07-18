Рябков пояснил, что слово "почти" не означает достижения решения по дипсобственности в США

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пояснил, что слово "почти", сказанное в ответ на вопрос CNN о ходе переговоров о возвращении российской дипсобственности, не означает достижения решения по данному вопросу. Об этом он сказал во вторник ТАСС по итогам переговоров со старшим заместителем Госсекретаря США Томасом Шэнноном.

"Я вчера крикнул корреспонденту CNN слово "почти", но вы понимаете, что "почти" не считается. Поэтому будем дальше работать", - пояснил российский дипломат.

Как добиться улучшения отношений

На переговорах с Шэнноном Рябков выдвинул условия по улучшению отношений Москвы и Вашингтона, включая возвращение российской дипсобственности.

"Мы высказали ряд идей, как можно добиться зримого и осязаемого улучшения отношений, это относится в том числе и к вопросу безусловного возвращения нам дипнедвижимости, - информировал дипломат. - Но сказать, что мы находимся на пороге нахождения развязки и урегулирования этой ситуации, было бы преувеличением".

По словам Рябкова, состоявшаяся в понедельник встреча с Шэнноном "прошла предсказуемо". "Мы ожидали больших трудностей в процессе консультаций с американцами не только по дипнедвижимости, но и по большинству других вопросов. Так и случилось", - констатировал он.

Рябков добавил, что противоправные действия США по аресту российской дипсобственности в штатах Нью-Йорк и Мэриленд не могут остаться без ответа.

"Без ответа такие неприемлемые и противоправные действия не могут остаться, - сказал он. - Пока на эту тему объявить нечего, но мы американцев предупредили, что нам необходим безусловный возврат собственности, иначе последуют ответные меры".

При этом высокопоставленный дипломат подтвердил, что диалог по этому вопросу продолжится. "Американцы должны по большому счету отреагировать на наши многократные сигналы о том, что необходимо сделать, - пояснил Рябков. - Мы не можем ходить по кругу. Но есть понимание, что консультации будут продолжены".