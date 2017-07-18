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Госдума уже осенью может принять закон о дактилоскопировании иностранцев в РФ

Политика
18 июля, 14:11 UTC+3 МОСКВА 18, июля. /ТАСС

По словам первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового, до сентября МВД закупит 6,5 тыс. сканеров, которыми будут обеспечены все подразделения ведомства по делам миграции

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Закон о дактилоскопировании прибывающих в РФ иностранцев может быть принят уже на осенней сессии Госдумы, заявил во вторник на заседании коллегии ГУ МВД РФ по Москве первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

"Мы внесли проект закона о дактилоскопировании и фотографировании всех иностранцев. Для этого подразделениям связи надо быть готовыми. Мы можем ожидать принятия этого закона в самые ближайшие месяцы, в осеннюю сессию", - сказал Горовой.

По его словам, до сентября ведомство закупит 6,5 тыс. сканеров, которыми будут обеспечены все подразделения МВД по делам миграции.

"Нам надо создать инфраструктуру передачи и выход на ЕСОД (Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности) МВД, обучить личный состав и быть готовыми для дактилоскопирования и фотографирования абсолютно всех иностранцев, кроме туристов, которые заезжают на территорию нашей страны", - добавил Горовой.

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Персоны
Горовой, Александр Владимирович
Страны
Россия
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