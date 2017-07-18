Новым руководителем Россотрудничества может стать Элеонора Митрофанова

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Новым руководителем Россотрудничества может стать посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова, утверждает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Вы знаете, [Любовь] Глебова может покинуть пост главы Россотрудничества. Одна из кандидатур, которая рассматривается на этот пост, это [Элеонора] Митрофанова", - сказал Калашников во вторник на заседании комитета.
Калашников пояснил, что Элеонора Митрофанова ранее возглавляла Россотрудничество, была постоянным представителем России при ЮНЕСКО, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.
"Она возвращается с огромным опытом, очень толковая женщина, и точно она не испортит работу Россотрудничества", - добавил глава комитета.
Накануне источник, близкий к Кремлю, сообщил РБК, что нынешняя глава Россотрудничества Любовь Глебова покинет свой пост и перейдет в Совет Федерации.