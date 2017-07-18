Грызлов: инициатива о создании Малороссии не является предметом реальной политики

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Инициативу о создании Малороссии не следует рассматривать как проявление реальной политики. С таким заявлением выступил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", - сказал он, комментируя выдвинутую во вторник в Донецке инициативу.

"Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики", - добавил Грызлов.

"Я рассматриваю это как ответ на провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков, которые зачастую абсолютно неприемлемы", - добавил он.

Ранее во вторник на собрании общественности в Донецке было заявлено о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства - Малороссии, как правопреемника Украины. На собрании путем голосования были приняты два документа - политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

Вместе с тем в соседней Луганской народной республике (ЛНР) уже заявили, что не принимают участие в этом проекте. "ЛНР была создана в результате волеизъявления народа, и мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики, - говорится в заявлении пресс-службы главы ЛНР Игоря Плотницкого. - Республика считает важным оставаться приверженцем минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины".

В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что инициатива была выдвинута рядом писателей и блогеров. "В самом руководстве ДНР многие ее считают несерьезной, - сказал он. - Поэтому этот проект скорее литературный, чем политический".