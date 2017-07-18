Медведев: Андрей Никитин готов к исполнению обязанностей главы Новгородской области

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин готов к исполнению обязанностей главы региона.
"Андрей Сергеевич, на мой взгляд, во всяком случае, не знаю, как на ваш взгляд, потому что у каждого свое мнение, продемонстрировал, что он готов к исполнению обязанностей губернатора вашей прекрасной земли", - сказал Медведев во вторник на встрече с молодежью Новгородской области.
Досрочные выборы губернатора Новгородской области состоятся в единый день голосования - 10 сентября. Пост главы региона стал вакантным после отставки губернатора Сергея Митина, 13 февраля президент РФ Владимир Путин назначил своим указом временно исполняющим обязанности губернатора Андрея Никитина.
Участники встречи подняли в ходе беседы несколько вопросов, в частности, связанных с развитием телемедицины, проблемами переезда молодых кадров из регионов в центр, вопросы развития дистанционного образования.
Выслушав вопросы, Медведев предложил врио губернатора ответить на вопросы молодежи. Никитин пообещал поддержать проекты, направленные на развитие телемедицины, для организации помощи гражданам в отдаленных районах области, а также обратил внимание на возможности обучения по дистанционным образовательным программам.
В свою очередь Медведев поддержал врио губернатора и добавил: "Естественно, мы будем всем этим заниматься - и телемедициной, и созданием современных высокоскоростных каналов связи, естественно, дистанционным образованием, и массой других важных вопросов".