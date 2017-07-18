Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: Андрей Никитин готов к исполнению обязанностей главы Новгородской области

Политика
18 июля, 16:23 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, июля. /ТАСС

Досрочные выборы губернатора Новгородской области состоятся в единый день голосования - 10 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин готов к исполнению обязанностей главы региона.

"Андрей Сергеевич, на мой взгляд, во всяком случае, не знаю, как на ваш взгляд, потому что у каждого свое мнение, продемонстрировал, что он готов к исполнению обязанностей губернатора вашей прекрасной земли", - сказал Медведев во вторник на встрече с молодежью Новгородской области.

Досрочные выборы губернатора Новгородской области состоятся в единый день голосования - 10 сентября. Пост главы региона стал вакантным после отставки губернатора Сергея Митина, 13 февраля президент РФ Владимир Путин назначил своим указом временно исполняющим обязанности губернатора Андрея Никитина.

Участники встречи подняли в ходе беседы несколько вопросов, в частности, связанных с развитием телемедицины, проблемами переезда молодых кадров из регионов в центр, вопросы развития дистанционного образования.

Выслушав вопросы, Медведев предложил врио губернатора ответить на вопросы молодежи. Никитин пообещал поддержать проекты, направленные на развитие телемедицины, для организации помощи гражданам в отдаленных районах области, а также обратил внимание на возможности обучения по дистанционным образовательным программам.

В свою очередь Медведев поддержал врио губернатора и добавил: "Естественно, мы будем всем этим заниматься - и телемедициной, и созданием современных высокоскоростных каналов связи, естественно, дистанционным образованием, и массой других важных вопросов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
2
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй воли
3
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
4
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
5
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
6
СМИ: в Турции обнаружен смайлик, которому почти 4 тыс. лет
7
Внешнеполитическая служба ЕС вступилась за права "Свидетелей Иеговы" в РФ
Темы дня
Реклама