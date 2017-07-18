Губернатор Тверской области вошел в список единороссов на выборах депутатов в Твери

ТВЕРЬ, 18 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя вошел в общемуниципальный список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" на выборах в Тверскую городскую думу, которые пройдут в сентябре текущего года, сообщили во вторник в пресс-службе регионального отделения партии.

"По итогам тайного голосования, которое состоялось на заседании регионального политического совета партии, в общемуниципальную часть списка вошел Игорь Руденя", - говорится в сообщении.

В региональном отделении добавили, что в список по итогам голосования также вошли секретарь регионального отделения партии Олег Балаян и председатель областной организации инвалидов-колясочников Светлана Козлова.

Как сообщалось ранее, выборы депутатов Тверской городской думы пройдут в Единый день голосования - 10 сентября. Помимо Твери, в регионе также пройдут выборы еще в 36 муниципальных образованиях, на которых, как ожидается, должны проголосовать порядка 450 тыс. человек. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в городе Твери - порядка 330 тыс. человек.