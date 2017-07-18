Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Тверской области вошел в список единороссов на выборах депутатов в Твери

Политика
18 июля, 16:26 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 18, июля. /ТАСС

В список также вошли регионального отделения партии Олег Балаян и председатель областной организации инвалидов-колясочников Светлана Козлова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 18 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя вошел в общемуниципальный список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" на выборах в Тверскую городскую думу, которые пройдут в сентябре текущего года, сообщили во вторник в пресс-службе регионального отделения партии.

"По итогам тайного голосования, которое состоялось на заседании регионального политического совета партии, в общемуниципальную часть списка вошел Игорь Руденя", - говорится в сообщении.

В региональном отделении добавили, что в список по итогам голосования также вошли секретарь регионального отделения партии Олег Балаян и председатель областной организации инвалидов-колясочников Светлана Козлова.

Как сообщалось ранее, выборы депутатов Тверской городской думы пройдут в Единый день голосования - 10 сентября. Помимо Твери, в регионе также пройдут выборы еще в 36 муниципальных образованиях, на которых, как ожидается, должны проголосовать порядка 450 тыс. человек. Наибольшее число избирателей зарегистрировано в городе Твери - порядка 330 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Руденя, Игорь Михайлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
2
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй воли
3
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
4
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
5
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
6
СМИ: в Турции обнаружен смайлик, которому почти 4 тыс. лет
7
Внешнеполитическая служба ЕС вступилась за права "Свидетелей Иеговы" в РФ
Темы дня
Реклама