МИД РФ: решение Польши о сносе памятников советским воинам не останется без последствий

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подписание закона, предусматривающего демонтаж советских памятников в Польше, является возмутительной провокацией, это решение не останется без последствий. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД России.
Как напомнили в министерстве, президент Польши Анджей Дуда утвердил изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, которыми, в частности, предусматривается снос памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах.
"В Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию, - указали в министерстве. - Разумеется, она не останется без последствий".