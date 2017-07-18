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МИД РФ: решение Польши о сносе памятников советским воинам не останется без последствий

Политика
18 июля, 16:39 UTC+3

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали решение Варшавы внести изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма "возмутительной провокацией"

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Материал из 1 страницы

Памятник солдатам Советской Армии в Варшаве

© REUTERS/Kacper Pempel

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Подписание закона, предусматривающего демонтаж советских памятников в Польше, является возмутительной провокацией, это решение не останется без последствий. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД России.

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Как напомнили в министерстве, президент Польши Анджей Дуда утвердил изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, которыми, в частности, предусматривается снос памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944-1945 годах.

"В Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию, - указали в министерстве. - Разумеется, она не останется без последствий".

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