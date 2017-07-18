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Песков: заявление о создании Малороссии подлежит анализу

Политика
18 июля, 18:29 дата обновления: 18 июля, 18:54 UTC+3 МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует заявление о создании Малороссии, но подчеркивает приверженность Москвы минским договоренностям по урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу", - сказал представитель Кремля. "Российская сторона сохраняет свою приверженность минским договоренностям, все остальное пока не комментируем", - добавил Песков. По его словам, "мы обязательно скажем, по мере того как будет сформулирована" позиция по данному вопросу.

18 июля на собрании общественности в Донецке заявили о проекте создания с участием ряда украинских регионов нового государства - Малороссии, как правопреемника Украины. На собрании путем голосования были приняты два документа - политическая декларация и конституционный акт. По словам инициаторов проекта, идея призвана "остановить гражданскую войну и избежать новых жертв".

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Эксперт: проект создания Малороссии не имеет отношения к реальной политике

Вместе с тем в соседней провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) уточнили, что не принимают участие в этом проекте. "ЛНР была создана в результате волеизъявления народа, и мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики, - говорится в заявлении пресс-службы главы ЛНР Игоря Плотницкого. - Республика считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений и далее будет требовать их выполнения от Украины".

Комментируя эту инициативу, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов указал, что ее не следует рассматривать как проявление реальной политики. "Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет, - заявил он. - Скорее, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики".

В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что сама идея была выдвинута рядом писателей и блогеров. "В самом руководстве ДНР многие ее считают несерьезной, - сказал он. - Поэтому этот проект скорее литературный, чем политический".

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