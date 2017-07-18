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Кремль пока не комментирует возможность новых договоренностей РФ и США по Сирии

Политика
18 июля, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что Москва и Вашингтон работают над соглашением по второму перемирию в САР

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что РФ и США в ближайшее время могут достичь новой договоренности о перемирии на территории Сирии.

"Нет, я пока никаких деталей приводить не стану", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать возможность достижения в августе новой договоренности Москвы и Вашингтона о перемирии на территории Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что РФ и США работают над соглашением по второму перемирию в Сирии. Во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге в июле Москва и Вашингтон договорились о создании на юго-западе Сирии зоны деэскалации.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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Песков, Дмитрий Сергеевич
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